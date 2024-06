Dopo 20 anni nella Marca va in pensione il luogotenente Enrico Damiano

E' stato oggi, 1 giugno, il suo ultimo giorno in "servizio permanente effettivo" per raggiungimento dei limiti di età. Lui è il Luogotenente Enrico Damiano, Comandante della Stazione Carabinieri di San Polo di Piave dove era giunto come addetto più di 20 anni fa dopo aver ricoperto incarichi in Friuli e nella Capitale. Il saluto riconoscente e l'augurio di buona fortuna del Colonnello Ribaudo, Comandante Provinciale Carabinieri di Treviso, hanno suggellato, nelle scorse ore, gli ultimi momenti del servizio attivo del Sottufficiale tra le file della "Benemerita".