Ospedale San Valentino: la dott.ssa Corazzin è il nuovo Direttore dell'Uoc di Pediatria

Ora è ufficiale. E’ stato affidato l'incarico di Direzione di Struttura Complessa di "Pediatria" del presidio ospedaliero di Montebelluna alla dott.ssa Debora Corazzin, già facente funzione dello stesso reparto. L’Unità Operativa di Pediatria e Patologia Neonatale del San Valentino ha l’obiettivo di garantire la diagnosi e la cura delle principali malattie in età pediatrica fornendo assistenza al paziente minore (0-14 anni), con modalità di ricovero ordinario, Day Hospital, osservazione intensiva breve, ambulatoriale (PS pediatrico, sostegno all’allattamento, neonatologia, allergologia, diabetologia, endocrinologia, reumatologia, genetica clinica e neuropsichiatria infantile) e al neonato (Servizio di assistenza neonatale, rooming-in, Patologia Neonatale).

Il reparto diretto dalla dr.ssa Debora Corazzin comprende, infatti, tre aree assistenziali: Pediatria, Neonatologia (SANN e Patologia Neonatale) e Day Hospital ambulatorio integrato. È presente anche un servizio di attività scolastica (elementari ministeriali) e di animazione grazie alal collaborazione con l’associazione ABIO. Ecco la composizione dell’equipe formata da: Debora Corazzin (direttore), Monica Colesso (coordinatore) e i medici Maria Aurelia Barbagallo, Marta Bordignon, Federica Patarino, Giorgia Romano e Cristina Zanella.

“Mi complimento con la dr.ssa Corazzin per il risultato – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana – L’attenzione sui nostri reparti di pediatria rimane altissima e come per tutti i contesti di cura assume una grande importanza l’aspetto dell’accoglienza e dell’umanizzazione tanto dei pazienti che dei famigliari. Auguro un buon lavoro al nuovo Direttore, alla sua equipe di medici e a tutta la forza infermieristica ed assistenziale che si contraddistinguono per grande valore professionale e umano”.