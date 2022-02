San Valentino al Liceo Canova: studenti ed insegnanti si scambiano lettere e ringraziamenti

In occasione della giornata di San Valentino di lunedì 14 febbraio, gli studenti del Liceo Classico Canova hanno lanciato l’iniziativa “Canova Valentine’s Day candy gram”, approvata in sede di Consiglio d’Istituto ancora lo scorso 8 dicembre. Per festeggiare la festa degli innamorati, infatti, ogni studente avrà la possibilità di far recapitare, anche in forma anonima, messaggi d’amore, amicizia, buon augurio o ringraziamento, ad altri studenti compilando un semplice modulo Google predisposto dai Rappresentanti d’Istituto. I singoli messaggi verranno poi stampati e consegnati ai rispettivi destinatari dai Rappresentanti d’Istituto nella mattinata di lunedì e qualora lo studente non dovesse essere presente a scuola, il messaggio verrà inviato al suo indirizzo mail istituzionale entro la sera stessa. L'idea è nata da Alessandro Rosi, rappresentante studentesco e figlio dell'ex presidente del Consiglio Comunale di Treviso, che ha fatto sua una iniziativa vista nel suo periodo di studi negli Stati Uniti. Un progetto che ha subito ottenuto grande partecipazione visto che in pochi giorni sono arrivate oltre 400 lettere (massimo tre per studente) che domani verranno distribuite in ogni classe così da rallegrare il primo giorno di lezioni della nuova settimana.