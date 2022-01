A San Valentino Treviso diventa la "Città degli Innamorati"

Treviso diventa "Città degli Innamorati". Da oggi fino al 14 febbraio in città si potrà vivere l’atmosfera romantica di San Valentino grazie ad un’iniziativa lanciata dal Comune di Treviso con il Distretto Urbecom e che coinvolge negozianti e ristoratori. Partendo dal cuore e dalle sfere luminose installati ai Buranelli, fra le attrazioni più fotografate durante le ultime festività, ci sarà la possibilità di scattare foto a tema ma anche di degustare piatti e menù rivisitati in chiave “amorosa” o beneficiare di offerte speciali, pubblicati sul portale trevisoperte.it: dalle confezioni regalo dedicate a San Valentino alle pizze a forma di cuore, dalle rivisitazioni del Tiramisù o dei cicchetti alle promozioni per chi fa acquisti in coppia, la città diventerà una vivida espressione della “Marca Gioiosa et Amorosa”, vivendola come una vera e propria esperienza.

«Questa iniziativa unisce la bellezza di Treviso che con i suoi scorci e la sua eleganza si presta ad essere la “Città degli innamorati” ad una bella collaborazione fra esercenti per incentivare l’attrattività commerciale - le parole del sindaco Mario Conte - Il cuore sul ponte e le sfere luminose sono stati particolarmente apprezzati, tant’è che abbiamo deciso di prolungarne l’installazione fino al giorno di San Valentino. Ringrazio il vicesindaco De Checchi, il distretto Urbecom e tutti i commercianti e i ristoratori che, con idee, menù o decorazioni, contribuiranno a rendere Treviso ancora più bella». Tutte le iniziative verranno pubblicate sul portale trevisoperte.it. Inoltre, sui canali social del Comune di Treviso (Facebook e Instagram) verranno condivise le idee, i percorsi e le specialità a tema.