Al Bon Bozzolla i volontari della società di San Vincenzo De Paoli ODV

L’Istituto Bon Bozzolla, IPAB di Farra di Soligo, ha nei giorni scorsi firmato una nuova convenzione: saranno i volontari della Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Vittorio Veneto ODV a offrirsi agli ospiti dell’Istituto e lo faranno per i prossimi tre anni.

Animazione e socializzazione, compagnia e sostegno sociale agli anziani ospiti: queste sono tra le attività svolte dai volontari e dalle volontarie della Società di San Vincenzo De Paoli da parte del Bon Bozzolla, come stabilito dalla convenzione fresca di firma. L’organizzazione caritativa laica, internazionale, fondata nel lontano 1833, è dunque pronta a tornare a Farra di Soligo, dopo gli anni del Covid che hanno visto interrotta la propria presenza all’Istituto, al fine di affiancare i professionisti, offrendo il proprio tempo ed energie per il benessere dei residenti, tanto all’interno della struttura quanto nelle varie uscite sul territorio organizzate dal servizio di animazione. La convenzione sarà attiva fino al 2026.

«In una società ossessionata dal tempo e dal suo scorrere, dove tutto diventa veloce, il suo valore diventa ricchezza sociale ed economica. Siamo sempre più moderni ma diventiamo poveri di tempo da dedicare oltre che a noi stessi anche agli altri. Ciò che ci donano i volontari è dunque qualcosa di prezioso: il tempo per un canto, per una partita a carte, per una tombola, regalare qualcosa che ci piace a chi si merita il bene» afferma la direttrice dell’Istituto Bon Bozzolla, Flavia Casetta.

«L’Istituto Bon Bozzolla diventa un momento di incontro e di scambio, perché quando doni qualcosa di bello riceverai qualcosa di altrettanto bello” - aggiunge la Presidente dell’Istituto Isabella Paladin -. “Ringrazio anche a nome del CdA la Società di San Vincenzo De Paoli ODV e tutti i suoi volontari per la disponibilità manifestata di condividere momenti preziosi con i nostri Ospiti. Il valore sociale del volontariato è linfa vitale per la nostra società civile e la convenzione con la Società è il nostro credere nella cultura del volontariato».