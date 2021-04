San Zenone: spesi 70mila euro per la messa in sicurezza e le asfaltature delle strade

Settantamila euro sono quelli spesi dal Comune di San Zenone degli Ezzelini per il corposo pacchetto per la messa in sicurezza e le asfaltature che si sono completate proprio in questi giorni. Cinque le strade ed i tratti interessati dall’intervento: a San Zenone, via Cime, via Perosi resa a senso unico nord-sud, e via Degli Emigranti a doppio senso, dove sono stati installati due dossi rallentatori, ed asfaltato il piazzale antistante i negozi con accesso dalla provinciale.

A Ca’ Rainati è stata sistemata una laterale di via Boschier mal ridotta e in via San Lorenzo è stato fatto un lavoro impegnativo di rifacimento marciapiedi, compreso lievo ceppaie di vecchie piante, nuovi massetti in calcestruzzo, rifacimento cordonate, fresatura totale della strada danneggiata dalle radici delle piante e riasfaltatura completa. Nel pacchetto dei lavori, era compresa anche la realizzazione di due dossi rallentatori in via Pietro Farronato e in via San Rocco. Tutti i lavori sono stati completati anche con idonea segnaletica stradale.

Commenta così il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin: «Prosegue l’opera di messa in sicurezza delle strade comunali. Dopo la prima tranche seguita nell’estate e autunno scorso, l’inizio del nuovo anno si è caratterizzato per una serie di altri interventi sia nel capoluogo che a Ca’ Rainati. In alcuni casi erano lavori attesi da tempo, in altri casi si tratta di opere che l’Ufficio tecnico ha ritenuto utile eseguire. Gradualmente l’intera rete stradale di competenza del Comune sta migliorando, con ricadute positive sia rispetto al decoro, che alla sicurezza di pedoni, ciclisti e conducenti».