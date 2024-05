San Zenone degli Ezzelini, inuguarata la nuova sede della biblioteca

E’ stata inaugurata presso la barchessa di Villa Rubelli a Sopracastello la nuova sede della biblioteca comunale. Uno spazio che coniuga funzionalità e pregio, trattandosi di un edificio dall’alto valore storico, parte integrante del compendio di Villa Marini Rubelli costruito tra il ‘600 e il ‘700 ai piedi della Torre di Ezzelino.

Situata in una strategica posizione geografica dal punto di vista logistico e turistico – è posta all’ingresso occidentale dell’Area Pedemontana Trevigiana e sulla direttrice di Bassano del Grappa – è inserita in un contesto paesaggistico di particolare rilevanza ai piedi dei primi colli asolani.

Il complesso, a partire dal 2008, è stato oggetto di un imponente progetto di restauro coerente con l’edificio storico preesistente che, oltre all’esterno e agli ambienti interni della Villa, ha riguardato la sistemazione dell’area esterna di pertinenza contenuta all’interno del muro di cinta, e la sua trasformazione da piazzale a brolo, e la realizzazione di un parcheggio scoperto ad uso pubblico nell’area retrostante la Villa.

Commenta il sindaco Fabio Marin: «La scelta di spostare definitivamente la biblioteca comunale nella barchessa origina da più fattori, in primis dalla volontà di sviluppare il nuovo polo culturale del compendio di Villa Rubelli che, per la sua posizione strategica, ai piedi del Grappa e a metà strada tra Asolo e Bassano del Grappa, intendiamo far diventare punto di riferimento a livello sovracomunale con tanti servizi collaterali rivolti a tutte le fasce di età. La nuova sede risponde inoltre alla volontà di ampliare il patrimonio bibliografico e, dunque dalla necessità di ulteriori spazi. Spazi che non risultavano sufficienti nella sede provvisoria presso i locali di Villa Marini Rubelli, dove la biblioteca era stata temporaneamente trasferita con i lavori di restauro del Palazzo Municipale ed Anagrafe dove, al piano inferiore, al posto della originaria biblioteca, ha trovato sede la Polizia locale. Di qui - ha proseguito Marin - l’idea di sfruttare l’ampio spazio della barchessa, più consono anche per ospitare molte altre attività collaterali quali le letture animate, laboratori creativi e artistici, corsi di formazione sulla lettura, gruppi di lettura, area bimbi e una nuova aula studio per studenti universitari».

Sotto il coordinamento dell’amministrazione comunale, i lavori sono stati eseguiti da Armonia Group di Romano d’Ezzelino con un investimento di 40mila euro. Importante, nella scelta dell’allestimento, il rispetto del luogo e la valorizzazione di alcune statue poste nelle teche che ospitano il patrimonio librario e restaurate anche grazie al lavoro degli studenti dell’Irigem di Rosà (VI). Presente anche uno spazio dedicato ai più piccoli, completamente insonorizzato per rendere possibile le letture ad alta voce e animate senza interferire con le attività di consultazione e lettura nella parte ovest della biblioteca. Nel prossimo futuro è in programma l’attivazione di nuovi spazi mirati a implementare la fruibilità dei locali anche da parte di studenti universitari.