San Zenone degli Ezzelini, completata l'installazione di pannelli fotovoltaici

Si è conclusa da poco l’installazione ed entreranno presto in funzione i pannelli fotovoltaici collocati presso il riqualificato Municipio di Via Roma a San Zenone degli Ezzelini. 100 metri quadrati circa, 107 per la precisione, di pannelli coprono ora la superficie della pensilina disposta nella parte sud del Municipio grazie ad un’azione dal contenuto green che l’amministrazione Marin ha voluto concretizzare anche grazie al contributo PNRR di 70mila euro ottenuto dal Comune. Quelli installati sono 44 moduli fotovoltaici con tecnologia monocristallina realizzata con silicio che complessivamente permetteranno di produrre 17,6kW di energia rispetto ad un consumo stimato annuo di 40.000 kwh.

Precisa l’assessore all’ambiente, Filippo Tombolato: «L’impianto fotovoltaico avrà una produzione media di 20.525 kwh dei quali il 60% saranno autoconsumati subito ed il 40% residuale ottenuto durante la chiusura degli uffici o nei giorni festivi, verrà reimmesso in rete e pagato dal GSE. I 12.315 kwh autoconsumati permetteranno un risparmio in bolletta di oltre 3.000 € annui mentre i kwh non consumati in tempo reale e immessi in rete permetteranno un ricavo di oltre 2.000 € con un vantaggio economico di circa 5.000 euro annui».

Aggiunge il sindaco, Fabio Marin: “Quello della riqualificazione energetica degli edifici pubblici con la posa pannelli fotovoltaici era tra gli obiettivi del mandato e, passo dopo passo, è un’azione che stiamo realizzando. A questi primi pannelli fotovoltaici che entreranno in funzione non appena saranno completati tutti i collegamenti elettrici, gli inverter ed i contatori Enel per l'immissione in rete della corrente, seguirà l’installazione di ulteriori pannelli anche sulla palestra a di Ca’ Rainati rispetto alla quale la progettazione è in corso. Un’attenzione, quella alla sostenibilità, che si sta concretizzando anche attraverso altre azioni: l’installazione delle colonnine di ricarica elettriche o, ad esempio, l’efficientamento della rete di illuminazione pubblica con la sostituzione di 800 punti luce obsoleti e l’installazione di nuovi punti luce al parco comunale, via Beltramini e via Caozocco”.