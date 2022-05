San Zenone, approvato il Piano degli Interventi: accolte più di 50 istanze

La scorsa settimana è stato approvato il Piano degli Interventi del Comune di San Zenone degli Ezzelini: un’importante risposta alle esigenze del territorio con scelte significative per quanto riguarda lo sviluppo urbanistico e viabilistico del Comune. Lo strumento urbanistico, adottato lo scorso anno, è stato ora approvato, mettendo così a disposizione dei cittadini uno strumento urbanistico adeguato, aggiornato ed attuale.

“Con l’approvazione del Piano degli Interventi – commenta il sindaco Fabio Marin – diamo un segnale tangibile di quelle che erano e sono le nostre idee di sviluppo di San Zenone e delle frazioni. Sono 50 le richieste da parte di cittadini, attività economiche e persone che intendono trasferirsi a San Zenone che - dopo l’adozione di un anno fa - vengono approvate dal Consiglio comunale. Oltre a ciò, si è data risposta positiva a 35 delle 50 osservazioni pervenute e discusse animatamente durante l’ultima seduta. Ad una decina di osservazioni – trattandosi di nuove istanze e non richieste di modifica alle variazioni adottate - sono state rinviate al successivo Piano Interventi in via di definizione. E’ stata prestata grande attenzione al mantenimento o al ritorno in paese dei cittadini, specie i più giovani, dando la possibilità, ove possibile, di edificare la prima casa di abitazione dei figli. E, particolare da non trascurare, per questo target abbiamo previsto costi di perequazione per la nuova edificabilità molto contenuti e, in alcuni casi azzerati. Un obiettivo che la nostra lista aveva manifestato in campagna elettorale e che ci sta veramente a cuore”.

Pertinente è stata considerata l’osservazione presentata da un gruppo cittadini relativa alla ???????? ipotizzata per migliorare la viabilità locale di Ca’Rainati in funzione dell’apertura della SPV. L’ipotesi della bretella per far bypassare i mezzi pesanti attraverso via Boschier per raggiungere San Zenone (evitando il centro di Ca’Rainati) è stata eliminata dal Piano Interventi rinviando ad una soluzione più adeguata da ricercare con il Comune di Fonte in quanto travolto dal medesimo problema. Fondamentale anche l’approvazione della variante del centro di San Zenone che permetterà finalmente di riqualificare ed acquisire l’area a sud del Municipio, per la quale è stato già ricevuto un finanziamento ministeriale 150.000 euro a cui vanno aggiunti ulteriori 400.000 euro nel caso in cui la recente richiesta di finanziamento inviata al Ministero abbia esito positivo.

Aggiunge l’assessore all’urbanistica, Filippo Tombolato: “Sebbene l’iter abbia avuto dei ritardi a causa di numerosi intoppi burocratici, il più grosso quello regionale, che avrebbe potuto comportare un ulteriore slittamento di un anno, grazie all’Ufficio tecnico ed alla collaborazione dei professionisti privati, le pratiche sono già state analizzate prima dell’approvazione del Piano degli interventi e siamo già pronti a rilasciare i permessi per far partire i cantieri”.