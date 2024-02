Maria Teresa Rebellato in pensione: «Una colonna portante per la comunità»

Si è conclusa qualche giorno fa con un saluto istituzionale ed una festa di commiato, la lunghissima collaborazione prestata da Maria Teresa Rebellato presso il comune di San Zenone degli Ezzelini. Dopo 41 anni di servizio, Maria Teresa Rebellato, ex responsabile dell'Area IV del Comune di San Zenone degli Ezzelini, è andata in pensione. Sanzenonese doc, dopo il diploma magistrale, dal 1983 era stata assunta dal Comune di San Zenone dove passo dopo passo, anno dopo anno, è diventata punto di riferimento per colleghi, amministratori e cittadini, in particolare dal 2008 quando è stata nominata responsabile di un ampio settore che include Servizio Sociale, Servizi Culturali, Biblioteca, U.R.P. e Sportello Donna, Protocollo, Eventi e gemellaggi e Segreteria del Sindaco. E proprio l’attuale sindaco, Fabio Marin, nel suo saluto ha voluto così ricordare la dedizione e professionalità di Maria Teresa Rebellato: «In questi anni Maria Teresa Rebellato è stata fondamentale per lo sviluppo del nostro paese e per il settore del quale fino ad oggi si è occupata: i servizi alla persona. A me, personalmente, ha trasmesso tutta la sua competenza e la sua conoscenza in ambito amministrativo, ed è sempre stata un punto di riferimento e colonna portante per me e per tantissimi collaboratori e cittadini. Grazie!».