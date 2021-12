San Zenone presenta il villaggio natalizio “Il sentiero dei presepi”

Una adesione strepitosa - ben al di sopra delle aspettative - è quella ottenuta tra i bambini e le scuole sanzenonesi che in questi giorni hanno reso il paese una sorta di villaggio natalizio in chiave originale. Un’iniziativa unica ed originale, promossa dall’associazione Il Germoglio con il patrocinio del Comune in collaborazione con i Gruppi Alpini di Liedolo, San Zenone, Ca’ Rainati, il bosco Magico, il gruppo Presepisti e l’associazione sentieri natura. Nessuna rivalità, ma unione e collaborazione tra tutte le scuole dell'infanzia e della primaria, hanno fatto sì che strade e sentieri siano oggi intervallate da circa 180 i presepi protetti da ombrellini natalizi realizzati dai bambini stessi, chi da soli, chi con l’aiuto dei genitori o dei nonni.

Un’emozione vederli - magari con una passeggiata esplorativa - ed altrettanto suggestiva poi l'"accensione dei presepi” con il primo appuntamento di sabato 4 dicembre nel tratto che collega Liedolo a Sopracastello, ed un secondo purtroppo annullato a causa dell’emergenza in corso nel tratto che invece collega Sopracastello a Ca’ Rainati (sentiero Valle Delle Ru).

Commenta il sindaco, Fabio Marin: “Il Natale, a San Zenone, è tradizionalmente un periodo che risveglia la creatività dei nostri concittadini. La cosa bella è che quest’anno l’allestimento del paesaggio in chiave natalizia ha coinvolto anche i più piccoli che, grazie all’iniziativa dell’associazione Il Germoglio ed il supporto di altre associazioni locali, che ringrazio, hanno popolato il paese di bellissimi presepi che creano un percorso davvero suggestivo attraverso i nostri Sentieri Natura e che parte da Liedolo e raggiunge Ca’Rainati, passando per Sopracastello e San Zenone: un bellissimo esempio di creatività che incontra il territorio e che, sono certo, attirerà curiosi e visitoti anche da fuori San Zenone”.