A Sanremo stasera scatta l'ora di Donatella Rettore in coppia con Ditonellapiaga

Oggi alle 20.30 su Raiuno scatta la seconda serata di Sanremo 2022. In scaletta ci sono 13 dei 25 cantanti in gara e, al termine della gara, verrà stilata la prima classifica provvisoria. Tanti anche gli ospiti attesi sul palco dell'Ariston. Accanto ad Amadeus ci sarà l'attrice Lorena Cesarini - nota al pubblico per la serie tv Suburra -, è incerta invece la presenza di Fiorello. Canteranno gli altri 13 Big in gara che ancora non si sono esibiti, tra gli ospiti Checco Zalone.

Tra i Big salirà sul palco per quinta in scaletta anche l'icona trevigiana Donatella Rettore in copia con Ditonellapiaga (al secolo Margherita Carducci), entrambe vestite da Philosophy di Lorenzo Serafini. La loro presenza è stata confermata nelle scorse ore da Amadeus nonostante la Rettore abbia rischiato di far squalificare la coppia in quanto, in diretta televisiva in Rai a "La vita in diretta", aveva iniziato ad intonare il brano in anteprima, venendo però prontamente ammutolita dalla compagna. Ecco che allora Donatella potrà così tornare sul palco del Teatro Ariston dopo l'ultima apparizione in gara nel '94 quando finì 10^ con il brano "Di notte specialmente". In precedenza aveva terminato 13^ nell'86 con "Amore stella", 11^ nel '77 con "Carmela" mentre al debutto nel '74 non entrà nei finalisti con "Capelli sciolti". L'anno scorso, invece, fu ospite della serata delle cover cantando "Splendido splendente" con il duo dei Rappresentanti di Lista anche loro in gara quest'anno nella giornata di ieri.

Il testo e le parole della canzone di Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

Ditonellapiaga e Rettore - "Chimica" di Ditonellapiaga - D. Rettore - Ditonellapiaga - A. Casagni - B. Ventura - E. Castroni - V. Smordoni

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

E non c’è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c’è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m’importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

E non c’è iodio oppure zinco

È solo marmo bianco e muscoli bollenti

E non c’è podio che non vinco

È solo cardio

E conta spingere sui tempi

E non mi serve una Ferrari

Se non vali come fante a fari spenti

Ma no non contano gli affari

Siamo chiari e se compari i coefficienti

È una questione di

Trovare quello giusto

Quello che guardi e per un po’

Solo un po’

Solo un po’

Il mondo fuori è un ricordo alla fine

Se ho gli occhi nei tuoi occhi

E le tue labbra sulle mie labbra

La mano sulla coscia incalza

E credimi ti dico sì

È solo una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chi è Ditonellapiaga

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, classe 1997, romana. Ditonellapiaga è un’artista dalla personalità fluida con l’urgenza di raccontare le mille sfaccettature della propria identità, spesso solare e piena di entusiasmo, a volte nevrotica, a tratti malinconica. Ironica e istrionica, Margherita non smette mai di interrogarsi su cosa significhi essere una ragazza nel secondo decennio del XXI secolo. Nuova icona urban, Ditonellapiaga, incarna le infinite articolazioni del complesso animo femminile, senza ridurre la femminilità a un’immagine univoca.

Da piccola, le pop star americane. Da adulta, protagonista indiscussa del circuito dei club romani dediti alle jam session, dove scopre soul, nu soul e jazz. Grazie all’incontro con il duo di producer romani bbrod, nel 2019, mette a fuoco il suo straordinario eclettismo e la sua incredibile versatilità, sia come autrice che come cantante, e oggi spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale.

Nel settembre 2019 pubblica il suo primo singolo Parli.

Ottobre 2020 segna l’esordio con Dischi Belli/BMG Italy con Per un’ora d’amore, cover dell’iconico brano dei Matia Bazar suonata sotto le luci strobo di un club. A dicembre 2020 è uscito il suo primo singolo di questo nuovo corso, Morphina, che affronta il tema del piacere in modo esplicito ma con stile, eleganza e soprattutto ritmo travolgente. A febbraio 2021 è uscito Spreco di Potenziale un brano intimo, dal refrain difficile da dimenticare che canta la fine di un amore incompiuto e avvicina Ditonellapiaga ai territori dell’indie pop. Le sue sonorità urban, inoltre, accompagnano le scene relative alla realizzazione delle due opere dello street artist di fama internazionale Tvboy in Note di viaggio. Il film, il documentario che racconta le canzoni di Francesco Guccini.

Il 23 aprile è uscito Morsi, il suo primo EP che raccoglie i due singoli di anticipazione, tre tracce nuove di zecca e un remix di Populous. A quasi tre mesi di distanza è uscito l’EP Morsi Remix con l’intervento di alcuni dei più sofisticati ed eleganti interpreti della nuova scena elettronica: Bawrut, Whitemary, Foresta e Lorenzo BTW, oltre allo stesso Populous. Nel frattempo, ha firmato per Magellano Concerti e ha trascorso l’estate in tour lungo l’intera Penisola.

Fra le ultime novità, la sua cover di Per un’ora d’amore è stata inserita nella colonna sonora del film Anni da cane, attualmente disponibile su Prime Video. Ditonellapiaga, inoltre, è la seconda artista femminile italiana ad entrare nel programma Breakthrough di Amazon Music, il programma del colosso di Seattle che promuove sul piano internazionale gli artisti più interessanti della nuova scena musicale. Il 24 novembre è uscito il nuovo singolo Non ti perdo mai scritto con Fulminacci mentre per il debutto sul lungo formato bisognerà aspettare l’inizio del 2022.