Santa Cagnato spegne 103 candeline: è la cittadina più longeva di Roncade

Giovedì 26 maggio una delle sette centenarie del comune di Roncade, ha festeggiato il traguardo dei 103 anni. Santa Cagnato, ospite da quattro anni della locale residenza per anziani, è diventata la cittadina più longeva del Comune.

Presente ai festeggiamenti la presidente di Fondazione città di Roncade, Simonetta Rubinato: «È una gioia vedere la signora Cagnato ancora così pimpante e condividere con lei e i familiari tanti ricordi. Sono certa che il suo buonumore è dovuto anche al clima positivo della nostra residenza e di questo devo ringraziare il direttore Trevisiol e il personale della struttura, soprattutto dopo i due duri anni che abbiamo passato, segnati dalla pandemia». Santa è dunque la cittadina più longeva di Roncade. Per questo anche il Comune, rappresentato dal sindaco Zottarelli e dal vicesindaco Leonardi, ha voluto essere presente alla festa, consegnandole una pergamena e un mazzo di fiori. «I nostri centenari - conclude Pieranna Zottarelli - rappresentano un patrimonio di esperienza e memoria a cui attingere per non scordarci mai chi siamo e da dove veniamo». Tra i vari messaggi di affetto e stima giunti alla festeggiata, uno speciale è arrivato dal sindacato pensionati della Cgil di Treviso che le ha fatto dono di una tessera speciale autografata dal segretario generale Ivan Pedretti quale iscritta più longeva. Lunedì 30 maggio, sempre a Roncade, ci sarà un’altra festa per i 100 anni di Adelina Olivo, nata a Jesolo e oggi ospite nella Marca.