Addio a Santa Cagnato, Roncade perde la sua nonna più longeva

Si è spenta la scorsa notte Santa Cagnato: con i suoi 104 anni era la più anziana di Roncade. Conosciuta in paese, dove era un po' la nonna adottiva di molti, Santa lascia i figli Alfonso, Annamaria e Marisa Rigato, la nuora, i generi, i nipoti e numerosi pronipoti. I familiari rivolgono un ringraziamento particolare a tutto il personale della casa di riposo "Città di Roncade" per le premurose cure prestate alla loro cara.

Simonetta Rubinato, presidente della casa di riposo, la ricorda così: «Santa era una donna di grande fede, che ha vissuto una vita ricca e piena ed ogni giorno sino alla fine non ha mai smesso di mostrare con orgoglio la sua tenacia e la sua forza». È mancata circondata dal profondo affetto dei suoi cari, sempre presenti e di tutto il personale della Rsa. Con Santa se ne va «una pagina di storia della comunità roncadese» conclude il sindaco Piearanna Zottarelli, unitasi al cordoglio per la perdita di una donna diventata icona di longevità. I funerali saranno celebrati sabato 16 dicembre nella chiesa parrocchiale di Biancade alle ore 9.30. Dopo la celebrazione il corteo proseguirà per il cimitero di Biancade.