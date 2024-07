Tecnico comunale muore a 57 anni, un minuto di silenzio per commemorarla

Si svolgerà stamattina, 16 luglio, alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Vazzola, il funerale di Silvia Dalla Valle, tecnico comunale del municipio di Santa Lucia di Piave scomparsa domenica scorsa a causa di una malattia contro cui combatteva da tempo. Lunedì sera il Comune di Santa Lucia, in avvio del consiglio comunale, ha tributato un minuto di silenzio per ricordare la donna che lavorava per l'amministrazione da oltre vent'anni, in particolare nell'ufficio urbanistica ed edilizia privata: durante le esequie gli uffici resteranno chiusi in segno di lutto. Silvia lascia il marito Giuseppe, Il figlio Davide, la mamma Giuliana, il fratello Eugenio, la sorella Paola oltre a tanti tra amici e colleghi.