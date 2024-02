Lutto a Santa Lucia di Piave, addio a Patrizia Bressan: aveva 53 anni

«Era una guerriera»: è con questa espressione che in molti ricordano Patrizia Bressan, la 53enne di Santa Lucia di Piave, scomparsa lo scorso 18 febbraio a causa di un male incurabile. L'impiegata era molto conosciuta perchè molto vicina all'ex sindaco sanlucese Szumski: è stata infatti tra le fondatrici dell'associazione “Resistere 2025”, promossa dall’ex sindaco. «La comunità di Resistere con Szumski è in lutto per la prematura scomparsa della socia fondatrice Patrizia. Alla famiglia la nostra vicinanza»: così ha scritto lo stesso ex primo cittadino e medico per ricordare l'amica. La 53enne lascia il marito Gianluca, i figli Eric e Lisa, il papà Bruno, la sorella Lorella, i cognati, i nipoti, parenti e tantissimi amici. Il funerale si svolgerà mercoledì 21 febbraio alle ore 15.00 nella Chiesa Arcipretale di Santa Lucia di Piave. Dopo la funzione Patrizia proseguirà per la cremazione. "Non fiori ma eventuali offerte saranno devolute al ADVAR onlus Hospice Casa Dei Gelsi di Treviso" così la famiglia ha voluto fosse riportato nell'epigrafe esposta in questi giorni nel territorio.