Fiera di Santa Lucia, tutto pronto per l'inaugurazione ufficiale

«Siamo davvero soddisfatti per il grande afflusso di pubblico del primo giorno di Fiera”. A dirlo è Alberto Nadal, amministratore unico dell'Azienda speciale Fiere di Santa Lucia. " Il successo - ricorda Nadal - prelude alla sezione convegnistica che si aprirà oggi 9 dicembre e alla inaugurazione ufficiale di domenica 10 dicembre, con il presidente Zaia e la madrina Margherita Granbassi. Abbiamo anche voluto dare un segnale di sensibilità al tema purtroppo attuale della violenza sulle donne con il grande fiocco issato sulla vaporiera antica che è uno dei nostri simboli più amati, un piccolo contributo ma che forse aiuta a riflettere».

«Voglio rilevare come l'Ente Fiera - aggiunge il sindaco di Santa Lucia di Piave Fiorenzo Fantinel - con poche risorse a disposizione riesca comunque a fare un ottimo lavoro, dimostrando che la Fiera millenaria è non solo un felice e tradizionale evento locale, ma un tassello importante di quella rete nazionale che contribuisce in maniera considerevole alla economia del Paese. Sentiamo dunque l'onere e il dovere di continuare a promuovere al meglio la manifestazione sperando che i decisori nazionali ci aiutino a incrementarla con sempre maggiori politiche di sostegno».

«Il nostro convegno di oggi nell'ambito della Fiera di Santa Lucia di Piave” dice Serafino Mattiazzo, presidente di Cecat (organismo che dal 1959 opera a Castelfranco Veneto per la formazione professionale e consulenza aziendale per di imprenditori e operatori agricoli) - è un appuntamento importante, una sorta di sintesi di tutte le nostre tematiche partendo dalla consapevolezza che una sempre maggiore efficienza delle attrezzature può ridurre sensibilmente l'impatto della chimica in agricoltura. A seguire, stiamo programmando diverse iniziative dirette agli agricoltori sui temi specifici della viticoltura, della zootecnica da latte e del florovivaismo, con incontri specifici seguiti da visite in campo. Guidati sempre dal principio che la produzione agricola deve migliorare e non danneggiare l’ambiente nel quale operiamo». Particolarmente affollata, nella prima giornata, la grande Baby Farm rinnovata con animazioni e giochi, così come molti visitatori hanno assistito con curiosità alle dimostrazioni pratiche di antichi mestieri.