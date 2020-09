Morì durante il lockdown, venerdì la commemorazione di Maurizio Cecchetto

Venerdì 11 settembre, alle ore 10.30, alla Filanda Grande di Santa Lucia di Piave, Cisl Veneto e Cisl Belluno Treviso, con il Comune di San Fior e la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Vittorio Veneto, ricordano Maurizio Cecchetto, scomparso lo scorso 10 aprile, nel pieno della emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19 che ha impedito agli amici e colleghi di partecipare alle esequie.

Cecchetto, nato nel 1952 ad Annone Veneto, in provincia di Venezia, dopo gli studi tecnici viene assunto come manutentore all’ospedale di Conegliano. Negli anni del fermento sociale che portò molti giovani alla militanza sociale e politica, fece parte attiva del gruppo giovanile di San Vendemiano, confluito nelle Acli. Assunto come tecnico di manutenzione all’Ospedale di Conegliano, divenne in breve tempo delegato aziendale e poi dirigente sindacale della federazione dei lavoratori ospedalieri della Fisos Cisl. Da qui un lungo impegno nella Cisl che lo portò dall’Unione di Treviso a quella del Veneto come segretario.

Fu anche collaboratore della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Vittorio Veneto (Forania di Conegliano) e qualificato docente della Scuola di formazione politico-sociale diocesana. La sua figura sarà ricordata con un video che ripercorrerà le tappe principali del suo impegno sociale e dalle parole dei segretari Cisl Cinzia Bonan e Gianfranco Refosco, del delegato vescovile alla Pastorale don Andrea Forest e del sindaco di San Fior Giuseppe Maset. Sarà presente anche una rappresentanza della Cgil di Treviso.