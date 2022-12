Fiera internazionale di Santa Lucia di Piave, la madrina è Elisa Silvestrin

Sarà Elisa Silvestrin, una delle più brillanti conduttrici televisive Rai dell'ultima generazione, la madrina della 1362a Fiera agricola di Santa Lucia, che sarà inaugurata ufficialmente domenica 11 dicembre alla presenza del presidente Luca Zaia. «A due assi nella manica come Peppone Calabrese, conduttore di Linea Verde su Raiuno, e Tracy Eboigbodin, vincitrice dell'ultimo MasterChef, si aggiunge come madrina della nostra Fiera Elisa Silvestrin, che sarà accanto al presidente Zaia domenica alle ore 11, ricevendo poi, com'è ormai tradizione, la fascia di ambasciatrice perpetua delle meraviglie del Piave» dice Alberto Nadal, amministratore unico dell'azienda speciale Fiere di Santa Lucia.

Elisa Silvestrin, che risiede con la famiglia a Oderzo, è stata tra l'altro, a partire dal 2006, conduttrice o protagonista di molti programmi di Raiuno: da Ballando con le stelle a La vita in diretta, da Buongiorno benessere a Camper, senza tralasciare il secondo posto a Miss Italia 2006 (dove comunque fu eletta Miss Cinema e Miss Diva e Donna). Il ricco programma della Fiera di quest'anno, ritornata finalmente alla normalità, comprende importanti momenti di formazione come il convegno di lunedì 12 organizzato da Coldiretti Treviso Il presente e il futuro del prosecco: opinioni a confronto (ore 15 Auditorium ex-filande), una lunga serie di cooking-show incentrati sulla valorizzazione dei prodotti del territorio, a cominciare da quello “magistrale” di Tracy che interpreta la Casatella trevigiana DOP, fino ai momenti di spettacolo e di gioco per i più piccoli e i meno piccoli come gli spettacoli Sintonia equestre con il Team Rudj Bellini e la Scuola di Equitazione L’isola previsti per domenica 11 alle ore15.

PROGRAMMA

1362a FIERA INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA DI SANTA LUCIA DI PIAVE

SABATO 10 DICEMBRE

ORARI APERTURA: 9.00 – 18.00 (CAMPO FIERA) E 19.00 (PAD. EX FILANDE)

ORE 10.00 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Agrichef-cuoco contadino Valentina Alberton Agriturismo Ca Fossà “Panna e Storti con miele di castagno”

ORE 12.00 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Agrichef-cuoco contadino Valentina Alberton Agriturismo Ca Fossà “Polenta di mais integrale e castagne con crema di morlak e bastardo del grappa, noci e pancetta croccante”

ORE 14.00 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Agrichef-cuoco contadino Susanna Pagot Agriturismo Moro Barel “Crema di topinambur con chips di patate”

ORE 15.00 – AUDITORIUM – PAD. EX FILANDE

CONVEGNO: Gestione degli stress nella vite: il contributo di corroboranti e fertilizzanti fogliari.

(Organizzato in collaborazione con Coccitech srl)

ORE 15.30 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

LABORATORIO BAMBINI: L’arte del casaro

(Organizzato in collaborazione con Borgoluce)

ORE 17.00 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Agrichef-cuoco contadino Giovanna Giuffrida Agriturismo Malga Ciauta “Vellutata di cavolfiore con chips di patate”

DOMENICA 11 DICEMBRE

ORARI APERTURA: 9.00 – 18.00 (CAMPO FIERA) E 19.00 (PAD. EX FILANDE)

ORE 9.30 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

LABORATORIO BAMBINI: L’arte del casaro

(Organizzato in collaborazione con Borgoluce)

ORE 11.00 – CAMPO FIERA

(in caso di maltempo – auditurium pad. ex filande)

INAUGURAZIONE UFFICIALE 1362^ FIERA INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA DI SANTA LUCIA DI PIAVE

ORE 11.00 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Lo chef Marco Valletta interpreta la Casatella Trevigiana DOP: “Letto di farro al profumo di zafferano con Casatella Trevigiana DOP”

(Organizzato in collaborazione con APROLAV)

ORE 12.30 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Lo chef Marco Valletta interpreta il Morlacco del Grappa: “Spuma di fagioli al rosmarino e salvia con Morlacco del Grappa”

(Organizzato in collaborazione con APROLAV)

ORE 14.30 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Tracy Eboigbodin vincitrice MasterChef Italia 11 “La mia interpretazione della Casatella Trevigiana dop”

(Organizzato in collaborazione con Casatella Trevigiana DOP)

ORE 15.00 – AUDITORIUM – PAD. EX FILANDE

LABORATORIO BAMBINI: GiocoMerenda – Letture animate (in inglese)

(Organizzato in collaborazione con Mary’s Rhymes)

ORE 15.00 – CAMPO FIERA – AREA BESTIAME

SHOW: Sintonia equestre con il Team Rudj Bellini e la Scuola di Equitazione L’isola

ORE 16.00 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Lo chef Marco Valletta interpreta il Piave DOP selezione Oro: “Disco di patata con cipolla rossa candita e scaglie di Piave DOP selezione oro”

(Organizzato in collaborazione con APROLAV)

ORE 17.30 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

LABORATORIO BAMBINI: L’ARTE DEL CASARO

(ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON BORGOLUCE)

LUNEDÌ 12 DICEMBRE

ORARI APERTURA: 8.00 (CAMPO FIERA) E 9.00 (PAD. EX FILANDA) – 18.00

ORE 9.30 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: “Risotto al formaggio di grotta, ristretto di rapa rossa e terra di Dolomiti”

(Organizzato in collaborazione con IPSSAR Beltrame Vittorio Veneto)

ORE 9.45 – AUDITORIUM – PAD. EX FILANDE

CONVEGNO: Il nuovo fondo Agricat e le future sinergie nella gestione del rischio in agricoltura

(Organizzato in collaborazione con Condifesa TVB)

ORE 10.30 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: “Sopa coada Malanotte”

(Organizzato in collaborazione con IPSSAR Beltrame Vittorio Veneto)

ORE 11.30 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Agrichef-cuoco contadino Luca Carniel Agriturismo La Pila “Gnocchi di patata, fonduta di morlacco, pere e noci”

ORE 12.30 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Agrichef-cuoco contadino Moris Lazzaron Agriturismo al Caravaggio “ Polpette di zucca al profumo di salvia con fonduta di montasio e soppressa croccante”

ORE 14.30 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: “Sopa coada Malanotte”

(Organizzato in collaborazione con IPSSAR Beltrame Vittorio Veneto)

ORE 15.00 – AUDITORIUM – PAD. EX FILANDE

CONVEGNO: Il presente e il futuro del prosecco: opinioni a confronto

(Organizzato in collaborazione con Coldiretti Treviso)

ORE 15.45 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Agrichef-cuoco contadino Cristina Bortolazzo Agriturismo Da Paradiso “Risotto al radicchio tardivo, Morlacco del grappa, noci e riduzione di Raboso”

ORE 16.45 – PIAZZA DEL GUSTO – PAD. EX FILANDE

COOKING-SHOW: Agrichef-cuoco contadino Enrico Curto Agriturismo La Dolza “Maneghi di patata americana”