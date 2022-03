Bottiglie lanciate contro la biblioteca comunale, allarme vandali su Facebook

Il Comune di Santa Lucia di Piave ha pubblicamente avvisato i cittadini, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, di alcuni atti di vandalismo che avrebbero come protagonisti alcuni ragazzini. Sull'episodio indagano ora i carabinieri a cui è stata presentata denuncia. A segnalare i vandalismi è stato un cittadino.

"Riteniamo opportuno informare" ha scritto il Comune ieri, giovedì 17 marzo "che ieri sera dei ragazzi di circa 12/14 anni sono stati visti e richiamati mentre gettavano bottiglie contro la biblioteca comunale in una specie di basket,colpendo anche le vetrate,dal lato di via Foresto est. Altri comportamenti teppistici nella medesima zona, nel parcheggio dell'asilo Camerotto, presso le aule Beato Claudio, nel parco di via della Tessitura, nel parcheggio del Palacastanet sono stati segnalati alle forze dell'ordine".

Questo tipo di comunicazione non ha mancato di creare polemiche tra i cittadini. "Gentile amministrazione comunale" ha scritto ad esempio un utente "contenuti forcaioli di questo tipo non possono sortire nessun risultato plausibile se non aizzare la folla per una facile approvazione. Se è nell’interesse dell’amministrazione risolvere le problematiche oltre che denunciarle, la via è un’attività sinergica tra forze dell’ordine, agenzie educative e servizi sociali, magari con percorsi di volontariato che facciano comprendere a questi giovani in condizione di disagio il senso del loro atto. A quell’età si è in una fase critica di sviluppo dell’individuo, la pubblica gogna è ciò che di più lontano può esserci per risolvere queste dinamiche, e non fa altro che esacerbare le problematiche presenti. A livello personale, consiglio inoltre di riflettere sulla conseguenza di determinati messaggi prima di facili sparate".