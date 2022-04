Su YouTube i video di Scuola Sapere Coffee Academy di Manuel Caffè

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Per molte persone bere caffè è un rituale. Lo beviamo la mattina presto o durante una pausa di lavoro e quasi mai facciamo caso al gusto che ha. Al limite notiamo frettolosamente se e quanto è amaro, più intenti a non scottarci il palato che altro. Imparare a degustare il caffè, richiede pratica, ma soprattutto allenamento e scuola. Una volta che hai imparato il lessico, percepito il bilanciamento, gli aromi e valutato il retrogusto bere un caffè sarà ancora più appagante. Per soddisfare questa esigenza Manuel Caffè ha pensato di creare un anteprima dei corsi organizzati dai trainer della sua prestigiosa scuola del caffè che ha sede a Conegliano. Sono online i nuovi video dei percorsi formativi della Scuola Sapere Manuel ora disponibili sul canale YouTube. I video sono stati realizzati per fornire accenni sui contenuti dei corsi e del percorso di formazione SCA tenuti da Andrea Sguazzin Q Grader – Authorized SCA Trainer e direttore della Sapere Coffee Academy e sono rivolti sia ad appassionati del mondo del caffè che operatori di settore con un approfondimento sugli argomenti principali trattati in ogni corso.

I video sono stati studiati nei minimi dettagli per dare un assaggio, creati secondo una logica di semplicità didattica che parte da una spiegazione emotiva per immagini e hanno il preciso compito di aiutare a pianificare e scegliere l’argomento più consono. L’offerta di una qualità professionale ed esperienziale è il fil rouge che lega i filmati. La panoramica proposta spazia dal BaristaSkills al Brewing, dal GreenCoffee alla LatteArt, dal SensorySkills alla WaterForCoffee con la missione di fornire maggiori informazioni possibili sui corsi. Ogni argomento del corso viene rappresentato con un trattamento accattivante dei momenti topici relativi alle sessioni di apprendimento. I corsi ora on line su You Tube daranno un anteprima chiara e attendibile sulla vasta gamma dell’offerta formativa della Scuola Saper Coffee Academy di Manuel Caffè e a tutti i partecipanti verrà rilasciata la certificazioni SCA -Speciality Coffee Association-, la principale organizzazione di promozione dell’eccellenza del caffè a livello internazionale. Si sviluppano sui livelli Foundation, Intermediate e Professional del CSP – Coffee Skills Program, strutturati e regolamentati secondo le linee guida e gli standard nei moduli Green Coffee, Sensory Skills, Barista Skills e Brewing.

I crediti formativi si ottengono, superando gli esami e al raggiungimento di 100 crediti la SCA conferisce il Coffee Skills Diploma riconosciuto a livello mondiale. Coerenza, responsabilità sociale, costante ricerca della massima qualità e alta formazione sono gli ingredienti della storica azienda Manuel Caffè gestita della famiglia De Giusti, che da oltre 50 anni promuove il caffè come eccellenza del gusto italiano, ponendo un’attenzione particolare alla centralità del cliente e delle sue aspettative. L’azienda veneta è distribuita nei 5 continenti, per offrire un caffè dal gusto impeccabile e dalla lavorazione e artigianale, frutto della passione e della lunga tradizione.