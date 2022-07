Male incurabile, maestra d'asilo muore a soli 30 anni

Aveva tutta la vita davanti Sara Urso ma, sabato 16 luglio, il suo cuore ha smesso di battere a soli 30 anni. Fatale un male che le era stato diagnosticato nel 2020 e contro cui ogni cura si è rivelata inutile.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Sara era originaria di Noale ma era molto conosciuta anche nella Marca dove insegnava all'asilo privato "Cielo Azzurro" di Dosson. Fare la maestra era la sua grande passione, amava confrontarsi con i suoi giovani alunni. Negli ultimi tempi si era trasferita da Noale a San Liberale di Marcon. Dopo la scoperta della malattia nel 2020, Sara aveva lasciato a malincuore il lavoro per dedicarsi alle difficili terapie cercando sempre di mantenere immutato il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere. Purtroppo non è bastato: nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si sono aggravate sempre di più fino al decesso avvenuto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il funerale è già stato celebrato martedì 19 luglio a Noale. A piangere Sara c'erano la moglie Margherita, mamma Angela, papà Maurizio, la sorella Anna, amici e parenti. Dopo la cerimonia funebre la salma è stata cremata.