S’inaugura domani, sabato 20 novembre 2021, la Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Le Immagini della Fantasia 39. La Casa della Fantasia di Sarmede torna a ospitare il grande evento dopo un anno di sospensione delle iniziative in presenza per l’emergenza sanitaria. Un ritorno tanto desiderato da essere celebrato con un evento speciale, creato appositamente per la 39^ edizione: HOp, Gerda Hop. Suoni, forme, movimenti e danza nelle illustrazioni di Gerda Dendooven, lo spettacolo di musica e illustrazione.

«Inauguriamo la 39^ edizione della Mostra in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - dichiara il presidente Uberto Di Remigio - Una felice coincidenza che abbiamo sentito il desiderio di celebrare e festeggiare con la gioia della creatività e dell’espressione artistica, per questo apriamo la Mostra con lo spettacolo inedito di musica e illustrazione progettato da Elisabetta Garilli con la presenza straordinaria di Gerda Dendooven».