Al Sartor successo per il Centro Diurno e i Soggiorni Estivi: apertura anche a Ferragosto

Continua il grande successo dei “Soggiorni Estivi” e del “Centro Diurno” al Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, due servizi che offrono un sostegno fondamentale per le famiglie del territorio e che infatti non si fermano mai, nemmeno a Ferragosto. Lunedì 15, come in tutti i giorni infrasettimanali compresi quelli estivi, il “Centro Diurno” è attivo dalle 8 alle 18 per venire incontro alle esigenze delle famiglie e per regalare anche agli anziani delle giornate estive ricche di socialità e divertimento. Tra le diverse attività ludiche e creative previste, in questo periodo particolare attenzione è riservata alla danza, strumento di prevenzione e socializzazione, anche e soprattutto nella terza età; in partenza invece nelle prossime settimane il laboratorio di lavorazione della creta e del legno e l’arteterapia.

I “Soggiorni Estivi” infatti resteranno attivi per tutto il mese di agosto e di settembre, accogliendo gli anziani in stanze singole per brevi periodi dell’estate, godendo di servizi come fisioterapia, ginnastica dolce, momenti ricreativi e sociali, ballo per gli ospiti, spettacoli di danza, passeggiate e chiacchiere in compagnia. L’ambiente al Centro Sartor è come sempre ricco di stimoli con l'obiettivo di aiutare la persona ad affrontare il processo di invecchiamento attraverso interventi che privilegino il vissuto del corpo e l’espressione di sé, permettendo di riscoprire e rivalutare la propria immagine, di dare spazio al mondo interiore che è ricco di esperienze e di creatività.

Il Centro Diurno è attualmente disponibile con possibilità di frequentarlo quotidianamente. Oltre a colazione, pasti e merenda, sono compresi servizi assistenziali (assistenza igiene quotidiana, pasti) servizi infermieristici (somministrazione di farmaci, gestione di emergenze sanitarie), servizio di fisioterapia, attività educative e di animazione. L’ingresso degli ospiti sarà regolamentato quotidianamente in base alla vigente normativa anti-covid. Per accedere al servizio basta contattare lo 0423.738143. I Soggiorni Estivi al Sartor garantiscono un supporto alle famiglie e allo stesso tempo un’occasione per migliorare la vita degli anziani. Per info e prenotazioni: 0423.738143.

“Il successo registrato in queste settimane dal Centro Diurno e dai Soggiorni Estivi è una conferma dell’importanza di questo servizio per agevolare le famiglie del nostro territorio – spiegano il presidente e la direttrice del Sartor, Maurizio Trento ed Elisabetta Barbato – ma anche per consentire agli anziani della nostra grande comunità di trascorrere le belle giornate estive in compagnia e con allegria. Tenere attivo il Centro Diurno anche nei festivi infrasettimanali, compreso Ferragosto, è un servizio che noi e i nostri operatori consideriamo dovuto per il bene comune: siamo lieti di fare come sempre la nostra parte con professionalità e spirito di condivisione”.