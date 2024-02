Finalmente l'alba, il regista Saverio Costanzo presenta il film al Cinema Edera

Nuovo incontro con il pubblico al Cinema Edera di Treviso: venerdì 16 febbraio, allo spettacolo delle 20.15, il regista Saverio Costanzo sarà in città per presentare il suo nuovo film, "Finalmente l'alba". Proiettato in anteprima mondiale lo scorso settembre alla Mostra internazionale del cinema di Venezia, il film vanta un cast internazionale, da Lily James a Willem Dafoe passando per il Joe Kerry di "Stranger Things".

Il film uscirà nelle sale italiane da mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino. Le prevendite per la proiezione con il regista in sala si potranno acquistare alle casse del cinema già in questi giorni. I posti non saranno numerati.

La trama del film

Roma, anni Cinquanta. La diciottenne Mimosa si reca a Cinecittà con la sorella per partecipare ai provini delle comparse di un kolossal americano e a sorpresa viene scelta per un ruolo minore. La star del film, Josephine Esperanto, prende a cuore l'innocenza della ragazza e la sua estraneità a quel mondo di finzione, e trascina Mimosa con sé in una notte brava attraverso i luoghi della "dolce vita" romana, fra attori hollywoodiani e faccendieri che ronzano attorno al microcosmo del cinema. La ragazza viene catapultata suo malgrado, ma non senza momenti di euforia, in un universo privo di regole (e di scrupoli) animato da narcisismi e rivalità. Arriverà l'alba a concludere questa rocambolesca avventura notturna?

Il commento

Nato a Roma nel 1975, figlio di Maurizio, Costanzo ha debuttato alla regia con "Private" (Pardo d’Oro a Locarno nel 2004) e ha poi firmato "In memoria di me", "La solitudine dei numeri primi", "Hungry Hearts" (due Coppe Volpi a Venezia per l’interpretazione dei due protagonisti, Alba Rohrwacher e Adam Driver), per Sky Cinema l’adattamento italiano di "In Treatment" e, per la Rai, la serie "L'amica geniale". «Inizialmente - racconta Costanzo - volevo scrivere un film sull’omicidio di Wilma Montesi, avvenuto nell’aprile del 1953, che rappresentò per l’Italia il primo caso di assassinio mediatico. Poi l’idea iniziale è cambiata e piuttosto che far morire l’innocente ne ho cercato il riscatto. Mi piace pensare che "Finalmente l’alba" sia un film sul riscatto degli ingenui, di chi è ancora capace di guardare il mondo con stupore. La protagonista Mimosa è un foglio bianco, su cui ognuno dei personaggi in cui s’imbatte scrive la sua storia, senza paura di essere giudicato».