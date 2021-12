Savno, sciopero generale dei lavoratori: «Raccolta rifiuti a rischio»

Le segreterie nazionali di Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel e Uiltrasporti hanno indetto un nuovo sciopero nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per la giornata di lunedì 13 dicembre.

A rischio la raccolta dei rifiuti nei Comuni gestiti da Savno, anche se verranno garantiti i servizi minimi essenziali così come previsto dalla normativa. Al fine di preservare il decoro urbano e l'igiene del territorio, Savno raccomanda agli utenti che non dovessero essere raggiunti dal servizio porta a porta di non lasciare esposti i rifiuti ma di ritirarli e riconsegnarli al turno successivo di raccolta. «Ci scusiamo anticipatamente per i disagi che potrebbero verificarsi, non dipendenti dalla nostra volontà» conclude l'azienda.