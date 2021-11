Savno, sciopero del comparto igiene ambientale: «Raccolta rifiuti a rischio»

Informiamo i cittadini che le segreterie nazionali di FP CGIL, FIT CISL, e UILTRASPOORTI hanno indetto uno sciopero nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per la giornata di lunedì 8 novembre 2021 p.v..

CONSEGUENZA DELLO SCIOPERO POTREBBE ESSERE LA MANCATA RACCOLTA DEI RIFIUTI COME DA CALENDARIO anche se verranno garantiti i servizi minimi essenziali così come previsto dalla normativa. Al fine di preservare il decoro urbano e l'igiene del territorio raccomandiamo agli utenti che non dovessero essere raggiunti dal servizio porta a porta di non lasciare esposti i rifiuti ma di ritirarli e riconsegnarli al turno successivo di raccolta. Ci scusiamo anticipatamente per i disagi che potrebbero verificarsi, non dipendenti dalla nostra volontà.