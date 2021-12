Un successo l’iniziativa “Una scatola per Conegliano” per il Natale dei bisognosi

Allo Shopping Center di via Colombo, sono arrivate centinaia di originali scatole da scarpe, prevalentemente decorate a mano utilizzando materiali di recupero (alcune piene altre vuote e saranno riempite dagli aiutanti di Babbo Natale) per essere poi consegnate alle persone in difficoltà economica. La distribuzione è coordinata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Conegliano. Per la prima volta Babbo Natale riceve i pacchi dai bambini e dalle famiglie, un gesto alternativo e originale che dimostra come per qualcuno la gioia consista nel donare e nel mettersi a disposizione del prossimo.

All’iniziativa nata nell’ambito di Ricreiamo Conegliano, hanno aderito scuole, cittadini e associazioni (Piccola Comunità, Associazione il Pesco, D’Eva, Informagiovani Conegliano). L'Assessore alle Politiche Sociali Gaia Maschio: “Un ringraziamento a tutte le famiglie, scuole, associazioni che hanno partecipato a questa iniziativa benefica e di valore e ripetibile anche nei prossimi anni nella nostra città. Ricordo che sono 199 le persone seguite dal personale OSS per i servizi domiciliari nel nostro comune ambito che prevede tipo di intervento diversi dalla cura, igiene e sostegno alle persone, ai trasporti fino ai servizi ai pasti. Vogliamo stare vicino anche con un piccolo dono di sostegno a queste persone in difficoltà anche per non farle sentire sole in questo momento particolare sperando di riuscire a regalare una scintilla natalizia”.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Gianbruno Panizzutti: “Nata da un suggerimento di una cittadina coneglianese e seguita dalla sempre attenta e disponibile Debora di Ricreiamo Conegliano, questa iniziativa va certamente riproposta perché, oltre al successo inaspettato che ha visto arrivare tantissime scatole molto ben decorate e piene di regali, unisce la solidarietà nei confronti dei meno fortunati all'educazione al riciclo dei materiali, trasmettendo ai nostri ragazzi valori fondamentali per il loro e il nostro futuro. Un ringraziamento particolare va a tutti i partecipanti all’iniziativa e con l’occasione porgiamo un grandissimo Augurio di Buon Natale a tutti”.