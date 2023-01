Scavi Enel in città, modifiche al traffico in Via Groppa e Via Crociera

Nei prossimi giorni due aree di Montebelluna saranno interessate da scavi Enel eseguiti da una ditta incaricata. Le aree interessate sono via Crociera a Caonada e via Groppa a Mercato Vecchio che, per consentire i lavori, subiranno importanti modifiche al traffico.

I lavori

Da lunedì 16 a venerdì 27 gennaio dalle ore 8 alle 18 per tre giorni lavorativi (o per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori) Via Crociera sarà chiusa al traffico veicolare escluso frontisti a partire dall’intersezione con via Bacchieghe. Da martedì 17 a venerdì 27 gennaio dalle ore 8 alle 18 per la durata di tre giorni lavorativi sarà chiusa via Groppa dal civico 12; è invertito il senso di unico di via Foresto compreso tra il civico 61 ed il civico 87 con direzione da nord/sud a sud/nord; è istituto il doppio senso di circolazione sul tratto di Piazza Colonna compreso tra via Foresto e via Groppa. Pertanto chi arriva in Piazza Colonna da via Mercato Vecchio e deve andare verso la Feltrina e Caerano, dovrà svoltare a sinistra verso via Foresto, procedere da sud verso nord per poi svoltare a sinistra su via Rive. Per chi proviene dalla Feltrina e deve raggiungere Mercato Vecchio e Montebelluna, al termine della Groppa dovrà svoltare a destra su via Rive fino all’incrocio con via Norma Cossetto e svoltare a sinistra, successivamente all’incrocio tra via Norma Cossetto con via Foresto dovrà svoltare ulteriormente a sinistra. Per chi proviene da Caerano e diretto verso Mercato Vecchio e Montebelluna, all’incrocio tra via Rive e via Norma Cossetto dovrà svoltare a destra, per poi svoltare a sinistra all’incrocio tra via Norma Cossetto e via Foresto. Per i veicoli invece diretti verso la Groppa si potrà procedere dritto. Le modifiche verranno adeguatamente indicate sul posto mediante posizionamento di apposita segnaletica stradale.