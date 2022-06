Sostenibilità ambientale e psicologo di quartiere: Provincia e Comune premiati dalla Bocconi

La Provincia di Treviso ha vinto il bando “Valore Pubblico: la Pubblica Amministrazione che funziona” promosso dalla SDA Bocconi School of Management e Gruppo editoriale GEDI con il patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione, del Dipartimento per la Funzione Pubblica, di Anci e UPI. In particolare, la Provincia di Treviso ha ottenuto il riconoscimento nella categoria “sostenibilità” e ha ritirato il premio oggi a Milano, negli spazi del Campus della Bocconi. Il premio è stato ottenuto grazie al progetto annuale “Green Schools Competition”, che trasforma le scuole in veri e propri “campus sostenibili”, coinvolgendo studenti, docenti, personale scolastico e dirigenziale in attività finalizzate alla riduzione di CO2 e alla condivisione di valori educativi e ambientali.

All'evento di premiazione hanno preso parte Gianmario Verona, rettore dell'Università Bocconi, Antonella Galdi, vicesegretaria generale ANCI nazionale, Piero Antonelli, direttore generale UPI nazionale, Giovanni Valotti e Marta Barbieri, di SDA Bocconi, i giornalisti Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica e Massimo Giannini, direttore de La Stampa. A chiudere il tavolo di interventi Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amminstrazione. A ritirare il premio dedicato alla Provincia di Treviso, la vicepresidente Martina Bertelle.

“La finalità del bando “Valore Pubblico” è quella di valorizzare le innovazioni adottate che abbiano prodotto risultati tangibili per i cittadini e le imprese, con l’obiettivo di mappare le migliori pratiche del settore pubblico e creare un contesto idoneo all’attivazione di circoli virtuosi di diffusione delle conoscenze, supportando l’avvio di nuovi processi di cambiamento – il commento di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – grazie al Global Service Manutentivo di quarta generazione e alla promozione della Green School Competition, sono ben 5.898 i quintali di CO2 risparmiati nelle scuole superiori, oltre al 48.68% dell’energia per la climatizzazione invernale, il 10% nelle manutenzioni e il 23.56% in totale, tra energia per climatizzazione invernale (gas), manutenzioni ed energia elettrica. Un dato sensibile per il quale siamo orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento”.

IL PREMIO AL COMUNE DI TREVISO

Due iniziative dal Comune di Treviso sono state premiate come "Progetti di Valore" da SDA Bocconi School of Management e Gruppo Gedi con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione, Anci e UPI nell’ambito della call to action “Valore pubblico” che intende incentivare l’innovazione e la modernizzazione nel settore pubblico, valorizzando le “buone pratiche” che permettono ai cittadini e alle imprese di avere a disposizione servizi più efficienti, inclusivi e al passo con i tempi.

I progetti riconosciuti come meritevoli sono stati Psicologo di Quartiere e #innotv.

Lo Psicologo di Quartiere ha permesso di mettere a disposizione dei cittadini un team di psicologi per comunicare bisogni e ricevere indicazioni e strutture di supporto appropriate, in collaborazione con Ordine degli Psicologi e Centro della famiglia. Il progetto è stato poi allargato, con capofila Treviso, a un bacino di 37 comuni della Marca. #Innotv è invece il grande laboratorio digitale permanente voluto per promuovere l'innovazione tecnologica, istituire palestre digitali e spazi di co-working, attività di apprendimento e corsi di informatica. Anche questo progetto vedeva Treviso come capofila con Carbonera, Silea, Villorba e Roncade. Premiato con una menzione speciale anche il progetto Con-Fido, promosso con Rocking Motion, che ha permesso ai bambini con difficoltà nella lettura di partecipare a sedute di letture assistite con i reading dog.

“Questi riconoscimenti rappresentano un motivo di grande soddisfazione”, le parole del sindaco Mario Conte, che ha ritirato i premi con l’assessore alle Politiche Sociali Gloria Tessarolo e il consigliere Antonio Dotto. “La Pubblica Amministrazione, come è emerso anche dalle relazioni presentate prima delle premiazioni di questa mattina, è chiamata ad essere robusta, pragmatica, efficace e veloce per essere al passo con i tempi e sostenere adeguatamente il cittadino: portare e vedere premiati progetti focalizzati sul benessere e sulla valorizzazione della collettività riempie d'orgoglio e responsabilità. Ringrazio gli Uffici comunali e tutte le realtà che hanno contribuito a portare i nostri progetti fra le buone pratiche a livello nazionale”.