Palestre, addetti alle pulizie in sciopero: «Disservizio inaccettabile»

Sciopero di tutte le attività, da mercoledì 30 novembre a venerdì 2 dicembre (salvo proroghe), per gli addetti alle pulizie presso gli impianti sportivi scolastici di Treviso. Non saranno effettuate quindi le aperture e chiusure delle palestre, nè la custodia e le pulizie.

Il servizio di utilizzo degli impianti da parte delle società è pertanto sospeso a partire da domani e fino a diversa comunicazione. Per le manifestazioni programmate per i fine settimana e le festività sino al 25 dicembre, si invita a contattare i nostri uffici. Siamo profondamente amareggiati per il disservizio e per la situazione che si sono venuti a creare. Contiamo nella comprensione e collaborazione di tutte le società coivolte e confidiamo in una rapida risoluzione del problema.

La replica del Comune

L'amministrazione comunale ha commentato la notizia con una nota ufficiale in cui ha reso noto che: «Lo sciopero in atto riguarda le palestre scolastiche ma solo per le attività sportive pomeridiane». Senza entrare nelle dinamiche sindacali e nei diritti dei lavoratori, il Comune ha reso noto di aver già inviato alla ditta affidataria Pulitori & Affini SpA la diffida ad interrompere senza indugio i disservizi rilevati al fine di evitare che tali incresciose situazioni si ripetano. «Riteniamo inaccettabile - aggiunge il Comune - che questioni contrattuali di natura privatistica creino tali disservizi soprattutto in un fondamentale settore come è quello che riguarda lo sport dei giovani. L'amministrazione ha già incaricato l’avvocatura civica di agire in tutte le sedi legali competenti per ottenere l’adempimento delle obbligazioni della ditta affidataria Pulitori & Affini SpA e il ristoro di tutti i danni da quest’ultima arrecati all’ente, anche per la mancata attività delle singole associazioni che usufruiscono delle palestre».