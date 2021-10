Fridays for future, nuovo corteo a Treviso: «Non ci fermeremo»

A poco meno di un mese dall'ultimo sciopero per il clima, il movimento "Fridays for future Treviso" è tornato a manifestare in centro a Treviso. Venerdì mattina, 22 ottobre, decine di giovani hanno percorso piazze e strade del centro storico con striscioni, fumogeni e cartelli a sostegno della causa ambientalista. Il corteo si è radunato poco prima delle 9 in Via Roma.

«Abbiamo scioperato oggi e continueremo a farlo anche nei prossimi mesi - spiegano gli organizzatori - per ribadire che vogliamo giustizia climatica, puntando il dito contro i veri colpevoli di questa crisi come Draghi e Cingolani, i quali continuano a ignorare il problema senza trovare delle soluzioni. Stiamo agendo ora e così tutti i giorni, lottiamo all'interno dei nostri spazi e lotteremo anche all'interno delle scuole per esigere un'educazione ambientale degna. Per fare questo abbiamo sfilato anche oggi in corteo nelle strade della nostra città, ma faremo anche presidi, azioni ed assemblee. Non ci fermeremo fino a quando non vedremo un cambiamento concreto in difesa dell'ambiente e del nostro futuro».