Fridays for future, adesione flop allo sciopero per il clima

Venerdì 23 settembre poco meno di duecento studenti si sono radunati in Via Roma per manifestare in difesa dell'ambiente: musica, striscioni e fumogeni hanno accompagnato il corteo

Sciopero flop a Treviso per "Fridays for future": il corteo contro il climate change organizzato venerdì 23 settembre ha radunato in Via Roma poco meno di duecento tra studenti e manifestanti.

Poco dopo le 8.30 la partenza del corteo che ha attraversato le vie del centro storico, monitorato a vista da un ampio spiegamento di forze dell'ordine, 4 volanti e una camionetta della polizia e tre auto dei carabinieri. "Rise or Die" lo slogan scritto sullo striscione posto in testa al corteo. "La nostra lotta è per la vita" dicono i manifestanti che hanno sfilato accompagnati da musica e fumogeni. In coda al corteo anche una rappresentanza del comitato "No maxi polo", contrario alla realizzazione del polo Amazon a Casale sul Sile. Nessuno scontro o tensione dopo la partenza del corteo ma ad aderire sono stati davvero pochi manifestanti.