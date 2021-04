Multiservizi, contratto scaduto: nuovo sciopero in piazza delle Istituzioni

Dopo la protesta dello scorso 13 novembre in Piazza dei Signori, lavoratori e sindacati trevigiani tornano a manifestare venerdì 9 aprile sotto la sede di Assindustria Venetocentro

La protesta dello scorso novembre in Piazza dei Signori

Nuovo stallo nel confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro multiservizi, scaduto ormai da otto anni. Venerdì 9 aprile, alle ore 12 in piazza delle Istituzioni a Treviso si terrà il presidio organizzato da: Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTrasporti.

Dopo un lungo periodo di rivendicazioni dei lavoratori e delle forze sindacali, la strada della mediazione sembrava portasse alla riapertura del dialogo tra le parti ma così non è stato. Sebbene siano state trovare delle convergenze su contratti a tempo determinato, di somministrazione, part time e in materia di cambio di appalto, restano lontanissime le posizioni su banca ora, trattamento malattia e aumenti salariali. Su questi punti è così assordante il silenzio delle parti datoriali che ancora una volta le organizzazioni sindacali sono costrette a ricorrere alla mobilitazione dei lavoratori del settore. Protesta che vede coinvolti anche i lavoratori e le lavoratrici della Marca. A rappresentarli, con l’obiettivo di arrivare alla firma di buon rinnovo contrattuale, sotto alla sede trevigiana di Assindustria VenetoCentro, in piazza delle Istituzioni a Treviso, saranno Alberto Irone (Filcams Cgil), Patrizia Manca (Fisascat Cisl) e Siro Martini (UilTrasporti).