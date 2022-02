Professore di filosofia contro il Green Pass: sciopero della fame per una settimana

Sciopero della fame da lunedì 14 a domenica 20 febbraio contro l'obbligo di Green Pass per gli Over 50, in vigore da oggi, martedì 15 febbraio. A iniziare la protesta Giuseppe Manildo, 59 anni, insegnante di filosofia al Duca degli Abruzzi di Treviso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", domenica 13 febbraio Manildo ha inviato una mail ai colleghi annunciando le sue intenzioni. Manildo non insegna più dallo scorso 20 dicembre in quanto sprovvisto di Green Pass. La sospensione ufficiale è arrivata il 10 gennaio e da quel giorno il docente si trova a casa con moglie e figli. Più che per lui, la protesta di Manildo nasce come forma di sostegno a tutti gli Over 50 non vaccinati che rischiano di non potersi più comprare da mangiare in caso di blocco dello stipendio.