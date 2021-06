Sindacati e lavoratori in piazza: «A rischio posti di lavoro e qualità dei servizi pubblici»

Mercoledì 30 giugno lo sciopero dei settori di energia, gas e igiene ambientale: presidio in piazzetta Aldo Moro e incontro in Prefettura per la cancellazione dell’articolo 177 del Codice degli appalti