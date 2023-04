Sciopero lavoratori di legno e arredo: «Attesi oltre 600 manifestanti»

Si terranno in sette città le manifestazioni territoriali previste per lo sciopero di 8 ore del legno proclamato da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil per venerdì 21 aprile, a seguito dell’interruzione delle trattative con Federlegno per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto a fine 2022. Ad annunciarlo le segreterie nazionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil che in una nota ricordano le altre città coinvolte: «Treviso, Forlì, La Spezia, Pesaro, Calangianus e Matera, insieme a Milano, saranno protagoniste di una protesta iniziata a febbraio a seguito dell’interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto il 31 dicembre 2022 e che interessa 200mila addetti del comparto. Lo sciopero è stato preceduto in queste settimane dal blocco degli straordinari e della flessibilità e dallo svolgimento di assemblee in tutti i luoghi di lavoro» spiegano i sindacati.

La mobilitazione

Alla manifestazione territoriale organizzata in Piazza delle Istituzioni a Treviso alle 10 di venerdì sono attesi almeno 600 lavoratori in rappresentanza dei dipendenti del settore legno industria del Nord Est, per uno sciopero molto sentito. La scelta di Treviso come sede della manifestazione non è casuale: in una regione, il Veneto, che conta 47.022 addetti del settore legno arredo per un totale di 7.206 imprese, poco meno della metà dei lavoratori si trova in provincia di Treviso. Nella Marca infatti ci sono 1.845 aziende, di cui il 58% del settore arredo, per un totale di 21.486 lavoratori di cui 16.199 (75%) nell’arredo e 5.287 nel legno. A Treviso arriveranno diversi pullman dai distretti più rappresentativi delle tre regioni. Al presidio interverranno i delegati. Chiuderà la manifestazione l’intervento di Enzo Pelle, segretario generale nazionale della Filca Cisl.

I commenti

«Si parla tanto del Salone del mobile e del prestigio di questo settore nel mondo, ma noi vogliamo ricordare che dietro tanta bellezza e qualità c’è la professionalità e il duro lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del legno che attendono il rinnovo del loro contratto in momento economico assai complicato. Negli ultimi anni il settore ha realizzato fatturati da capogiro - proseguono da Filca Cisl - e non si riesce a capire perché Federlegno chieda il blocco del contratto per un anno negando di fatto ai lavoratori ogni miglioramento su orario, diritti e tutele mentre l’inflazione è alle stelle». Enormi, per i sindacati, le distanze con la controparte registrate in materia salariale, su cui pesa inoltre l’indisponibilità a riconfermare il modello contrattuale consolidato dal 2016, che consentirebbe di recuperare per il 2022 in maniera più efficace il potere di acquisto per i lavoratori, con circa 130 euro di aumento della paga base. Tra le richieste, oltre agli aumenti retributivi per tutelare il potere di acquisto e per combattere l’incremento di prezzi e delle bollette, ci sono la riduzione dell’orario di lavoro a pari retribuzione (da 40 a 38 ore, dedicando una parte alla qualificazione professionale) e una maggiore formazione per gli operai e gli impiegati di un settore che resta all’avanguardia in Italia. «Non si può chiedere di applicare le regole solo quando fa comodo, ora che l’inflazione è alta le imprese devono riconoscere quanto dovuto. A queste condizioni noi non ci stiamo».

«Confidiamo che questa grande giornata di sciopero - conclude Francesco Orrù, segretario generale della Filca Cisl del Veneto - faccia capire a Federlegno quanto sia sentita da parte dei lavoratori la trattativa per il rinnovo contrattuale, chiediamo che venga sottoscritto un contratto riconoscendo ai lavoratori quanto meritano per il grandissimo lavoro che fanno quotidianamente».