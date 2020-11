Electrolux, metalmeccanici in sciopero: «Su 900 operai meno di 150 al lavoro»

Adesione intorno all'80% per lo sciopero nazionale dei metalmeccanici di giovedì 5 novembre. All'Electrolux di Susegana presidio delle portinerie dalle ore 4.30 del mattino fino alle ore 15 con l'entrata in fabbrica dell'ultimo turno di operai.

Invece delle 4 ore di sciopero previste a livello nazionale, Rsu e operai a Susegana hanno fatto 8 ore di mobilitazione, adottando lo sciopero di avvertimento nei confronti dei vertici aziendali. Su 900 operai sono entrati al lavoro meno di 150 operai precari o con contratti in scadenza. L'azienda è riuscita a tenere aperta solo una linea di produzione e a fatica. Pochissimi anche gli impiegati negli uffici, anche in buona parte a causa dello smart working. Alta adesione anche nel gruppo Zoppas a Vittorio Veneto, dove oltre l'80% dei metalmeccanici ha scioperato. In questo caso erano mancate le assemblee informative, ma non l'azione della Rsu. Augustin Breda commenta con queste parole l'esito della mobilitazione: «Siamo soddisfatti dell'adesione tra i lavoratori. Il settore metalmeccanico, nonostante la crisi nazionale dovuta al Covid sta rispondendo bene. Soprattutto a Nordest decine di aziende sono in cerca di nuovi lavoratori o chiedono a chi sta già lavorando di fare straordinari. Quello che chiediamo con questa mobilitazione è che gli sforzi degli operai vengano riconosciuti dai vertici aziendali e non passino inosservati».