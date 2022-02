Mom, nuovo sciopero di 24 ore in arrivo: le corse garantite

Nuovo sciopero del trasporto pubblico locale indetto per tutta la giornata di venerdì 25 febbraio dalle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna a cui si aggiungerà lo sciopero nazionale di 24 ore da parte delle organizzazioni sindacali Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato e Adl Cobas cui ha aderito anche Sgb Veneto.

Entrambe le mobilitazioni potranno interessare il personale Mom: saranno però garantite fino al raggiungimento del capolinea, tutte le corse che iniziano il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5 alle 8.29 e dalle 12.30 alle 14.59. Per il servizio urbano di Treviso sono garantite le corse che inizieranno: dalle ore 5 alle 8.09 e dalle 12.10 alle 14.39. Mom Spa non potrà assicurare la regolarità dei servizi al di fuori delle fasce orarie sopra indicate. L'azienda si scusa con la clientela per i disagi che ne deriveranno.

Questi i capolinea per il termine e ripresa di alcune corse:

Servizi urbani

Treviso: da stazione FS / Piazzale Duca d'Aosta;

Conegliano: da via Garibaldi / via Colombo;

Vittorio Veneto: da Piazza Medaglie d'Oro.

Servizi extraurbani

Treviso-Padova (101a-101b) capolinea Noale;

Treviso-Vicenza (106a-106b) capolinea Castelfranco Veneto;

Treviso-Bassano (112a-112b) capolinea Montebelluna;

Treviso-Portogruaro (104a-104b) capolinea Motta di Livenza;

Treviso-Pieve di S.-Vittorio Veneto (117a-117b) capolinea Ponte della Priula;

Montebelluna-Crespano-Montebelluna (111a-111b) capolinea Crespano.

Informativa completa ed elenco delle corse garantite sul sito di Mom. La biglietteria centrale di Treviso potrebbe non garantire il servizio.