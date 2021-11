Sciopero nazionale trasporti: il 3 dicembre possibili disagi anche nella Marca

Giornata di sciopero nazionale quella di venerdì 3 dicembre con il trasporto pubblico e privato a rischio per 4 ore per la protesta indetta dal sindacato Ugl. Si prevedono dunque disagi anche nella Marca visto che dalle ore 20 a fine servizio non saranno garantiti i servizi di MoM-Mobilità di Marca. Le corse programmate in partenza prima delle ore 20 sono invece garantite fino al raggiungimento del capolinea. In caso di adesione allo sciopero da parte del personale, il termine dei servizi avverrà:

Servizi urbani

Treviso: stazione FS / Piazzale Duca d'Aosta;

Conegliano: via Garibaldi / via Colombo;

Vittorio Veneto: Piazza Medaglie d'Oro.