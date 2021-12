Savno e Contarina, revocato lo sciopero della raccolta rifiuti

Lo sciopero annunciato per lunedì 13 dicembre da parte del comparto servizi ambientali è stato revocato dopo poche ore dalle sigle di categoria grazie all'accordo sul rinnovo contrattuale raggiunto con le associazioni datoriali.

Sindacati e associazioni del settore dei servizi ambientali hanno infatti raggiunto un accordo in extremis, per arrivare in tre fasi al pieno rinnovo contrattuale (il contratto era scaduto da 26 mesi). Lunedì 13 dicembre, dunque, la raccolta rifiuti si svolgerà regolarmente, come da calendario, sia nei Comuni gestiti da Savno che in quelli gestiti da Contarina.