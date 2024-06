Ristorazione collettiva, sciopero dei lavoratori davanti al Ca' Foncello

Martedì 4 giugno è in programma un nuovo sciopero nelle aziende aderenti ad Anir e Angem. Alla base della mobilitazione, a più di un anno dalla ripresa del negoziato per il rinnovo del Contratto Nazionale dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, la diffida delle due associazioni imprenditoriali (Anir e Angem) a sottoscrivere accordi inerenti al comparto con le altre rappresentanze datoriali e avanzando la richiesta di costituire un tavolo negoziale specifico. Martedì 4 giugno, in tutta Italia, sarà quindi una giornata di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti della ristorazione collettiva.

Alla protesta, indetta dai sindacati nazionali di categoria, hanno aderito le organizzazioni territoriali di Filcams Cgil Treviso e Fisascat Cisl Treviso. Alle ore 11 di domani mattina, 4 giugno, sarà organizzato un presidio di fronte all'ospedale Ca’ Foncello. Queste le imprese aderenti alle due associazioni imprenditoriali e operanti anche nella Marca: Dussmann Service Spa, Serenissima Spa, Euroristorazione, Vivenda Spa, Gruppo Elior, Sodexo Italia Spa, Felsinea Ristorazione Srl.

Il commento

«In un contesto economico ancora fortemente compromesso dall’impennata inflattiva degli scorsi anni e dal conseguente aumento del costo della vita, alcune imprese si dimostrano irresponsabili e inqualificabili nei confronti dei loro dipendenti, che non vedono rinnovato il CCNL scaduto nel 2021, strumentalizzando il confronto per il rinnovo - riportano la posizione già espressa da Filcams Cgil e Fisascat Cisl a livello nazionale i segretari generali delle Organizzazioni trevigiane Alberto Irone e Patrizia Manca -. Il percorso avviato da tempo sui temi riguardanti la sfera normativa, la classificazione del personale e gli incrementi salariali - proseguono i vertici delle due Categorie - rischia di subire ulteriori rallentamenti a causa di tale ingiustificabile presa di posizione delle aziende e delle loro rappresentanze alla trattativa. Filcams e Fisascat - aggiungono i segretari generali Irone e Marca - hanno responsabilmente dichiarano lo stato di agitazione e il blocco di qualsiasi forma di flessibilità, aggiornando e confrontandosi in assemblea con le lavoratrici e i lavoratori rispetto alle azioni sindacali che verranno intraprese, a partire da questa prima giornata di sciopero alla denuncia a tutte le committenze pubbliche e private, al fine di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano nel settore».