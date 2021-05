Mom, sciopero di 24 ore martedì 1º giugno: l'elenco delle corse garantite

Sciopero di 24 ore proclamato dalle segreterie nazionali di: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna per l'intera giornata di domani, martedì 1º giugno 2021. Saranno garantite, fino al raggiungimento del capolinea, tutte le corse che iniziano il servizio dalle ore 5 alle 08:29 e dalle 12:30 alle 14:59. Per il servizio urbano di Treviso: dalle ore 5 alle 8:09 e dalle 12:10 alle 14:39. Mom non potrà garantire la regolarità dei servizi al di fuori delle fasce orarie di garanzia sopra indicate. La biglietteria centrale di Treviso potrebbe non garantire il servizio. L'adesione ultimo sciopero dello scorso 26 marzo era stata del 30,44%.

Servizi urbani

Treviso: termine e ripresa servizi da piazzale Duca d'Aosta fronte stazione dei treni

Conegliano: termine e ripresa servizi da via Garibaldi/via Colombo

Vittorio Veneto: termine e ripresa servizi da Piazza Medaglie d'Oro

Servizi extraurbani