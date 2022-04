Manca personale, sciopero in tutti gli uffici postali del Veneto

La Slc-Cgil, organizzazione sindacale di categoria, ha aperto uno stato di agitazione per tutta la rete di uffici postali del Veneto. Sabato 16 aprile gli sportelli postali della regione potrebbero quindi rimanere chiusi tutto il giorno.

«Da tempo si lavora con una carenza di personale diventata ormai insostenibile - lamentano i sindacati -. Sempre piu? spesso si verificano spostamenti di personale fra uffici, anche durante la stessa giornata, per coprire le necessita? di organico. A questo si aggiungono le difficolta? operative riscontrate con gli applicativi informatici lenti che aumentano i tempi di svolgimento delle operazioni. Non avendo ricevuto risposte concrete, abbiamo proclamato lo sciopero».

Una protesta finalizzata a ottenere condizioni di lavoro migliori, ma anche uno sciopero a favore di tutti i cittadini che entrano negli uffici postali. Gli impatti negativi sulla qualita? del servizio, infatti, sono una naturale conseguenza delle condizioni di lavoro difficili. Basti pensare agli uffici chiusi a giorni alterni nonostante la fine dello stato di emergenza, alle lunghe code agli sportelli, ai tempi di attesa elevati, alle difficolta? della clientela piu? anziana che non riuscendo sempre a usare gli strumenti tecnologici per prenotare il turno e? costretta a subire le lunghe code. «Gli uffici postali in tanti comuni svolgono ancora un ruolo sociale, e il rischio e? di deteriorare il rapporto con la cittadinanza e di sottrarre un importante punto di riferimento» concludono dal sindacato.