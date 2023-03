Scout puliscono dai rifiuti i quartieri di San Zeno e San Lazzaro: premiati

Sono stati consegnati lunedì 20 marzo ai ragazzi del reparto di formazione "Scout fiamme libere" gli attestati di riconoscimento per la lodevole attività di raccolta rifiuti e pulizia nei quartieri di San Zeno e San Lazzaro.

Il sindaco Mario Conte ha premiato Lorenzo Girotto, scout del gruppo Treviso 6, insieme ad Alessio Nicoletti, Ambrogio Colusso, Lorenzo Turchetto, Gioele Verardo, Leone Franchetto e Filippo Visentin, provenienti da vari gruppi del territorio, per il senso di comunità e l’impegno civico. La giornata di pulizia ambientale, tenutasi a febbraio, ha visto partire le “camicie azzurre” da San Zeno e poi lungo strada Terraglio fino al parco di via Fosse Ardeatine per raccogliere rifiuti, cartacce, lattine e bottiglie abbandonati. Nel mese di agosto i ragazzi parteciperanno al Jamboree 2023 in Corea del Sud, evento internazionale con più di 50mila scout.