Screening gratuito per la prevenzione del tumore alla bocca: 50 dentisti scendono in campo

Sono una cinquantina gli studi dentistici associati ANDI Treviso dove i cittadini possono prenotare uno screening gratuito di prevenzione del tumore del cavo orale. Una visita gratuita per verificare i segnali della possibile insorgenza di un cancro alla bocca. Le visite gratuite proseguono fino al 17 giugno nell’ambito, dell“Oral Cancer Day”, l’iniziativa della Fondazione dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) per la prevenzione dei tumori del cavo orale. L’elenco degli studi aderenti dove è possibile prenotare la visita gratuita è presente nel sito internet www.oralcancerday.it In alternativa è possibile chiamare il numero verde 800 058 444.

“La prevenzione è fondamentale – spiega il dottor Dario Danella, odontoiatra e presidente ANDI Treviso – una diagnosi tempestiva dell’insorgenza di un tumore alla bocca consente di intervenire in tempo, evitando di arrivare quando ormai la situazione è già compromessa. Un eventuale intervento chirurgico tempestivo è molto meno invasivo rispetto ad un intervento più tardivo, potenzialmente anche più lesivo dell’aspetto generale del paziente. ANDI Treviso è impegnata da sempre nell’attività di prevenzione su questo fronte”. L’edizione 2022 dell’ “Oral Cancer Day” si è svolta sabato 14 maggio in due piazze trevigiane, Piazza Aldo Moro a Treviso e Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. In questa occasione i dentisti ANDI Treviso hanno effettuato un’attività di informazione alla cittadinanza, anche attraverso dei questionari completamente anonimi atti ad effettuare una ricognizione sul livello di informazione della popolazione sul tema. Sono stati somministrati in tutto 199 questionari ad altrettanti cittadini.

I risultati dell’indagine hanno evidenziato particolare attenzione da parte della popolazione al tema. L’88% degli intervistati ha dichiarato di recarsi dal dentista almeno una volta l’anno per un controllo. Per il 47% degli intervistati il criterio di scelta del proprio dentista è la professionalità, per il 36,5% invece è la “familiarità”, ovvero il rapporto di vicinanza e conoscenza diretta con il “dentista di famiglia”. Il 68,5% del campione ha dichiarato di andare dallo stesso dentista da lungo tempo (più di 5 anni). Il 72,5% degli intervistati ha dichiarato di conoscere il tumore del cavo orale, ma solamente il 33% era a conoscenza del legame tra l’insorgenza di un carcinoma al cavo ora e l’HPV, cioè il papilloma virus. Quest’ultimo è uno dei fattori che possono condurre appunto all’insorgere di un tumore in bocca.

Anche per il 2022 l’”Oral Cancer Day” è condotto da ANDI Treviso in partnership con la LILT di Treviso e Castelfranco Veneto. “Siamo felici della pluriennale collaborazione della LILT con ANDI – aggiunge Alessandro Gava, presidente provinciale LILT Treviso - perché questa giornata rappresenta un’occasione per promuovere i concetti della prevenzione primaria dal momento che fumo e alcol rappresentano i fattori di rischio più significativi per la genesi di questi tumori e l’odontoiatra costituisce una sentinella importante per la diagnosi precoce delle neoformazioni neoplastiche di questo distretto.”