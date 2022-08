Scuola primaria di Caonada: in arrivo 65mila euro di nuovi investimenti

Mentre procede il cantiere della scuola primaria di Caonada dove è in corso l’adeguamento sismico, altre due opere sono previste prima dell’avvio dell’anno scolastico. Si tratta dell’installazione della nuova caldaia e del nuovo impianto antincendio. “Alcune valutazioni assieme ai tecnici comunali ci hanno fatto propendere per la sostituzione della caldaia e dell’impianto antincendio - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Adriano Martignago -. La ditta che sta eseguendo il cantiere aveva il compito di garantire il ripristino dei due impianti ma abbiamo preferito sostituirli entrambi così da dotare il plesso di una caldaia più performante e di un impianto antincendio ancora più sicuro. Il tutto comporterà una ulteriore spesa di circa 65mila euro che sarà coperta con risorse del Comune”.

Si ricorda inoltre che il Comune ha impegnato una ulteriore spesa di 60mila euro circa per l’aggiornamento dei prezzi contrattuali dovuti all’aumento dei costi delle materie prime. Nel frattempo, procedono alcune altre opere di edilizia scolastica in città. Spiega il sindaco, Adalberto Bordin: “Prosegue il cantiere per la costruzione del nuovo plesso unico della primaria di Biadene la cui consegna lavori è fissata entro l’avvio dell’anno scolastico a settembre 2023. Altre sette scuole sono in questo periodo interessata da interventi anti-sfondellamento dei solai. Parliamo delle scuole dell’infanzia Bergamo e Menegon, delle primarie Baracca, Foscolo e Marconi e delle due secondarie di primo grado. L’investimento in questo caso è stato di 60mila euro. Prossimamente, inoltre, andremo in gara con l’adeguamento sismico della prima Pascoli di Contea mentre a breve affideremo anche l’incarico per sistemare il tetto della palestra di Biadene danneggiato danneggiata dal maltempo di fine maggio scorso. Gli interventi, quindi, non mancano, a conferma che quello dell’edilizia scolastica e della sicurezza per chi vive il mondo della scuola è in cima alla lista delle priorità di questa amministrazione”.