Scuola media di Col San Martino: manutenzione straordinaria dei servizi igienici

In queste settimane, oltre all’ambizioso intervento di miglioramento sismico della scuola primaria di Soligo che sarà completato prima dell’avvio del prossimo anno scolastico, è stato avviato il progetto di adeguamento funzionale dei servizi igienici presenti ai piani seminterrato, rialzato e primo della scuola secondaria di primo grado “G. Zanella” di Col San Martino, con il rifacimento degli impianti idraulici, la messa in opera di nuove pavimentazioni e dei rivestimenti a parete, l’installazione nuove rubinetterie e la sostituzione dei sanitari e delle porte.

Per la realizzazione di questo intervento l’Amministrazione ha destinato fondi per 153.000 euro, di cui circa 115.000 per i lavori e 38.000 per spese tecniche. “Si tratta di un intervento essenziale - spiega il Sindaco Mattia Perencinin - in quanto i servizi igienici della scuola secondaria erano da tempo ammalorati ed oggetto di continui malfunzionamenti. Inoltre questi lavori di manutenzione straordinaria rappresentano il completamento degli interventi strutturali ed energetici effettuati nel corso degli ultimi anni nel plesso, allo scopo di migliorare la sicurezza ed il confort dei 300 studenti, degli insegnanti e del personale amministrativo.”