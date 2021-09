Scuola dell'infanzia di San Gaetano: stanziati 15mila euro per rifare il tetto

Quindicimila euro per la manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura della scuola d’infanzia parrocchiale di San Gaetano in via Stradonetto, 1, E’ questo il costo dell’intervento di cui è stato recentemente approvato il progetto esecutivo-definitivo redatto dall’arch. Andrea Vellandi. Realizzato negli anni Sessanta il plesso scolastico di proprietà comunale viene utilizzato dalla parrocchia per finalità scolastiche. La vetustà dell’edificio, associata alla mancanza di interventi di manutenzione importanti negli anni, hanno generato una situazione di criticità delle finiture.

La Giunta ha pertanto ritenuto di procedere in maniera prioritaria ad eseguire opere di manutenzione straordinaria così da avviare un percorso di riqualificazione dell’edificio partendo dalla copertura e con essa poter posare un isolamento termico al fine di migliorare il confort interno all’edificio. Gli interventi di manutenzione previsti riguarderanno sia il rifacimento del manto di copertura, che il posizionamento dell’isolamento termoisolante, la sostituzione delle lattonerie, le sistemazioni dei pluviali di scarico. L’avvio del cantiere è previsto nei prossimi mesi.