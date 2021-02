Focolaio Covid a Soligo, 26 positivi: «Provvedimenti per 18 classi della zona»

Salgono a 26 i casi di positività tra studenti e personale della scuola elementare "Ancillotto". In monitoraggio due classi delle superiori a Conegliano e Pieve di Soligo

Il focolaio della scuola elementare "Ancillotto" nella frazione di Soligo continua a far discutere. Gli alunni che frequentano la primaria sono 198. Tra loro ad oggi risultano 22 positività. Trenta, invece, i dipendenti che fanno parte del personale scolastico tra docenti, personale Ata e l'autista del pulmino. Quattro di loro sono risultati positivi per un totale di 26 contagi nell'istituto.

Nella giornata di oggi, venerdì 26 febbraio, c'è stato un solo nuovo provvedimento che riguarda una classe della scuola elementare di Col San Martino messa in monitoraggio. Per il resto, l'Ulss 2 conferma di aver preso provvedimenti per 18 classi della zona, tutte con contatti legati alla primaria di Soligo. Questa la situazione nei vari istituti: